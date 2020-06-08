الفيلم العراقي “قصص العابرين” يفتتح برنامج مؤسسة شومان الثقافية في الاردن

سمير خليل

من المؤمل ان تفتتح مؤسسة شومان الثقافية برنامجها الجديد بالفيلم التجريبي العراقي “قصص العابرين” للمخرج العراقي قتيبة الجنابي من خلال موقعها الإلكتروني يوم غد الثلاثاء في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الأردن.

سيقدم الفيلم الناقد السينمائي المعروف عدنان مدانات مدير قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان وستقوم بمناقشته السيدة رانيا حداد، اما مدة عرض الفيلم فبحدود 65 دقيقة، باللغة العربية ومترجم إلى اللغة الإنجليزية.

جرى تصوير الفيلم على مدى 30 عامًا، وهو فيلم تجريبي يعكس الاغتراب والشوق والخوف والهرب، ويسرد حكايات المهاجرين الذين اضطروا الى ترك أوطانهم بسبب الصراعات والحروب والقمع السياسي وأصبحوا ضيوفًا على بلدان غريبة.

وفي اتصال مع المخرج قتيبة الجنابي قال عن هذه التجربة: بالنسبة لمؤسسة شومان الثقافية فهذه التجربة الأولى للعروض السينمائية الافتراضية، ومشاركة فيلمي جاءت احتراما للناقد السينمائي المعروف عدنان مدانات فاسمه كان جزءا من ذاكرتنا ومن كتاباته اقتربنا من سحر السينما ايام الشباب، اتصل بي واخبرني بالاستضافة تزامنا مع احتضانهم فعالية اسبوع الفيلم العراقي، ولكن الاحداث الصحية الاخيرة التي فرضها وباء كورونا اربكت الامور وبالتالي اتصل معتذراً وطلب مني ان اوافق على عرض الفيلم افتراضيا، اخبرتهُ بانني لا استطيع ان ارفض له طلبا وهكذا كان”.

واضاف ” الفيلم يعد الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي انطلقت مع فيلمي الروائي “الرحيل إلى بغداد” فيما سيكون فيلمي الروائي المقبل لهذه الثلاثية، وهو في طور الانتاج بعنوان “رجل الخشب” وانا بالمرحلة الاخيرة للصوت وبعدها يكمل الفيلم، ولولا هذا الفيروس اللعين لكان الصوت للفيلم قد انجز، وان شاء الله تنتهي هذه الشدة التي اتعبت جميع شعوب العالم”.

واختتم حديثه” مثل هذه التجارب ليست على نطاق الاردن فقط بل حتى في بلدان بالعالم كونها منهج جديد يجمع الجمهور ويخلق حميمية المشاهدة مثل السينما من خلال تقديم عروض سينمائية جديدة “.

الجدير بالذكر انه سيجري نشر رابط مشاهدة الفيلم قبل العرض على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، و يتبع العرض مناقشة مع مخرج الفيلم قتيبة الجنابي عبر منصة زووم.

فيلم “قصص العابرين” من تأليف المخرج نفسه ويقوم بدور البطولة عامر مهدي، وسبق ان عُرِض الفيلم في الدورة الرابعة عشر لمهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2017 إضافة إلى مهرجانات أخرى، كما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي تجريبي خلال حفل توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية العام الماضي 2019 التي شملت فروع الأفلام الروائية والقصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة.