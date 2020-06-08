“سبايدرمان” و “باتمان” يشاركان في احتجاجات أميركا

الصباح الجديد-وكالات:

انتشرت عدة صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يرتدي ثياب الرجل العنكبوت والمعروف بـ”سبايدرمان”.

شخصية ” سبايدرمان” عرفها الناس من خلال سلسلة أفلامه المرتبطة بتحقيق العدالة ضد الشر مع فريق يضم “سوبرمان” و” باتمان” وغيرهم.

ويظهر “سبايدرمان” في الفيديو الذي انتشر على موقع “إنستغرام” وحقق قرابة 250 ألف مشاهدة، وهو على زاوية جدار شبيه بأحد أفلامه.

وكان الرجل الوطواط والمعروف بـ”باتمان” قد ظهر قبل أيام في الاحتجاجات المشتعلة أخيرا في أميركا، على خلفية مقتل جورج فلويد في واقعة فجرت غضبا عارما.

وعادة يرتدي بعض الاشخاص في مثل تلك الاحداث اقنعة وملابس تمثل شخصيات شهيرة اما تكون عنيفة بسبب الظلم التي واجهها مثلما حدث مع شخصية الجوكر حيث رسم العديد من المحتجين في التظاهرات على وجوههم ملامح شخصيته، وكذلك سوبرمان وباتمان اللذان يمثلنا ميزان العدالة بإنقاذهم الناس من الاشرار.