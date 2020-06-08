سناب شات وتويتر ينسحبان من الترويج لترامب

الصباح الجديد-وكالات:

قررت شركة سناب شات التوقف عن الترويج لحساب الرئيس دونالد ترامب، ونتيجة لذلك، لن يظهر بعد الآن في قسم اكتشاف التطبيق. وقالت الشركة إنها “لن تضخم الأصوات التي تحرض على العنف والظلم العنصريين”.

جاء القرار بعد أن صرّح ترامب قائلاً: “الكلاب الشريرة” و”الأسلحة المشؤومة” كانت ستستعمل على المتظاهرين إذا خرقوا سور البيت الأبيض.

وقالت الشركة الأم سناب شات: “لا مكان للعنف العنصري والظلم في مجتمعنا، ونحن نقف مع جميع الذين يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أميركا”.

وأخفى “تويتر” لاحقاً إحدى تغريدات الرئيس، لخرقه قواعده وارفق تغريدته بوسم “تمجيد العنف”.

وسيعمل إجراء سناب شات أيضاً على زيادة الضغط على فيس بوك.

حيث قاوم رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج الدعوات الداخلية والخارجية للتدخل فيما يتعلق بالوظائف على منصتها. وقال زوكربيرج إن مبادئ حرية التعبير في الشركة تعني أنه يجب ترك وظائف الرئيس من دون تغيير.

وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج، فإن الرئيس ترامب لديه أكثر من مليون متابع على Snapchat. وقالت إن التطبيق يُنظر إليه على أنه «ساحة معركة رئيسية» من خلال حملة إعادة انتخاب ترامب؛ لأنه يوفر طريقة للوصول إلى الناخبين لأول مرة.

يوم الإثنين، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Snapchat، إيفان سبيجل، مذكرة إلى الموظفين حيث شرح بالتفصيل وجهات نظره بشأن الاضطرابات المدنية التي أثارها مقتل جورج فلويد.

وكتب سبيجل: “في كل دقيقة، نحن صامتون في مواجهة الشر والخطأ، فنحن نعمل لدعم فاعلي الشر”.