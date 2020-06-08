كيت بلانشيت تؤكد تعرضها لـ”حادث منشار آلي”

الصباح الجديد-وكالات:

كشفت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت في اثناء محادثة اجرتها عبر مدونتها الصوتية مع رئيسة الحكومة الأسترالية السابقة جوليا غيلارد. تعرضها لحادثة بمنشار آلي في منزلها، أدت إلى إصابتها بـ”ندوب طفيفة”.

وقالت الممثلة الحائزة على جائزتي أوسكار عامي 2005 و2014 عن دوريها في “ذي أفيايتر” و”بلو جازمن”: “أنا بخير. لقد تعرضت لحادثة بسيطة لدى استعمالي المنشار الآلي، ما قد يبدو مخيفا للغاية لكن لم يكن الأمر كذلك”.

وأضافت: “لم أتعرض لأي سوء باستثناء ندوب طفيفة في الرأس”، على وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستطردت الممثلة التي تعيش مع عائلتها قرب مدينة تانبريدج ويلز في منطقة كنت البريطانية، في الحديث عن طبيعة الحياة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أنها ساعدت ابنها البكر على الدراسة في المنزل، بعد أن أرجأت امتحاناته بسبب الوباء، مشددة أنها أصبحت تكن “احتراما كبيرا” للمدرّسين بعد هذه التجربة، معدة أنهم لا يتقاضون أجرا منصفا.