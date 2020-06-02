أردني يهدي زوجته سيارة تقديرا لمجهودها خلال الحجر المنزلي

الصباح الجديد-وكالات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن رجل أردني قرر أن يقدم لزوجته هدية بسبب المجهود الذي تقوم به خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعبر الرجل عن تقديره لما تقوم به زوجته من مجهود فقرر أن يقدم لها سيارة تويوتا كامري بعد أرباح شركاته خلال شهر إبريل وتحمل زوجته للكثير من المتاعب والضغوط.

وتعددت التعليقات من الرجال بشأن الهدية اذ وجد البعض انها هدية رائعة ووجدها البعض الاخر ترف مبالغ به خاصة وان الكثير من العمال تحديدا العاملين بأجرة يومية يعانون اقتصاديا هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن الأردن ما تزال تتبع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بخاصة خلال فترة عيد الفطر والإجازات تجنباً لإصابة المزيد من الأشخاص بالفيروس التاجي سريع الانتشار.

وخلال آخر 24 ساعة سجلت الأردن سبعة حالات إصابة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 718 حالة في حين أن عدد حالات التعافي وصل إلى 488 أما عدد حالات الوفيات فلم يتجاوز تسع حالات.