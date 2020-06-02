الشيف الكوبي: عمره عام ولديه أكثر من مليون ونصف متابع

الصباح الجديد-وكالات:

حقق طفل صغير شهرة كبيرة على موقع إنستغرام بفضل موهبته المرحة في مجال الطبخ حيث يظهر الشيف الكوبي وهو يعمل في المطبخ بكل جد واجتهاد ولعب أيضاً مع والدته.

الشيف الكوبي كما هو معروف على إنستغرام عمره لا يتجاوز عاما واحدا ويشارك منذ كان طفلاً رضيعاً مع والدته في أعمال المطبخ والطهي ما جذب له عدد كبير من المتابعين.

وكأي طفل صغير يتحول الطبخ إلى وقت اللعب وتناول الطعام ما أضفى أسلوب مرح ولطيف إلى ما يقدمه من فيديوهات تظهر فيها على الهامش والدته وهي تحثه على إضافة الليمون أو تقليب الطعام.

ويتابع الشيف الكوبي ما يقارب المليوني شخص على إنستغرام فقط اذ يوجد لديه العديد من الحسابات على شتى وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرحت الأم آشلي ويان أن الفكرة بدأت عندما كانت تنشر لحظات لطيفة تجمع بينها وبين طفلها الذي لم يكمل عامه الأول في المطبخ مثل أي أم أخرى، لكنها لاحظت تفاعل الناس مع هذه الفيديوهات وعندها أطلقت صفحة خاصة بالطفل وقامت بتطويرها حتى أصبح له عدد كبير من المتابعين في وقت قصير.

وبالحديث عن تواجد طفل صغير في المطبخ أوضحت الأم أنه يترك ورائه فوضى رهيبة لكنه في المقابل يتعلم الكثير من الأشياء ويقضي وقت ممتع ما يهون عليها الأمر.