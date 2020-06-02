  • الثلاثاء , 2 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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راغب علامة يوجه رسالة لأعداء الانسانية ويكشف عن حلمه

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الصباح الجديد-وكالات:

وجه النجم راغب علامة رسالة تحمل عبارات قوية وقاسية لمن يقوم بأذية العالم بأي صورة كانت، من يقتل او يسرق ويتسبب بأذية الاطفال  في كل مكان قائلا: ” أنا أعلم أنك غير سعيد وأن كنت  تتظاهر بذلك، ولكن في الحقيقة أنت مجرم “.

ولفت راغب خلال حفل “OHM LIVE” الذي جمع مشاهير عرب وعالميين إلى أننا: “نريد أن نعيش الحياة بإنسانية كي نتمكن من العيش مع بعضنا البعض”.

وتابع: “هناك من يقول أننا اشتقنا للعودة الى حياتنا السابقة ونعيش،  بالعكس نحن الآن نعيش فعلا، مع أهلنا وأولادنا، الآن عادت الانسانية لتتجلى باحلى صورها، ومن الممكن أن كورونا أتى كي يعلمنا أنه في الحياة لا يبقى غير الانسانية”.

وكشف راغب عن حلمه  في هذه الليلة و قال: “حلمي أن نعيش في عالم أفضل، وباستطاعتنا أن نحقق ذلك من خلال أن نجعله عالمًا للفرح، وللنجاح والسعادة، حيث لا مكان للجشع ولا للطمع ولا للأذى ولا للإجرام فيه”.

وأضاف: “فلنحلم معًا وفي حال حلمنا ووضعنا أيدينا بأيدي بعض هذا الهدف من الممكن أن نصل إليه”. وقدم  خلال الحفل عددا من أغنياته أبرزها: “الحب الكبير” و”احضني أكتر” و”أنا اسمي حبيبك”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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