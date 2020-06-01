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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نائب عن سائرون يحمل الحلبوسي ” الموت السريري ” لمجلس النواب

شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد

وصف النائب عن سائرون جمال فاخر امس الأحد، مجلس النواب بأنه “ميت سريرياً”، محملاً رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك، فيما دعا رئيسي الجمهورية والوزراء إلى الإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال فاخر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “رئيس البرلمان يتحمل المسؤولية بشكل كامل عن تعطيل عمل مجلس النواب وجعله ميت سريرياً”، مضيفاً أن “تعطيل عمل المجلس يعتبر مخالفة قانونية وشرعية وأخلاقية ونكثاً بالقسم الذي قسمناه أمام الله والشعب بأن نكون عيناً ساهرة لحماية الشعب العراقي وأرضه وسمائه وأن نؤدي واجباتنا بإخلاص”.

وتابع، أن “العراق يمر بأزمات أمنية واقتصادية وصحية، بحاجة إلى عمل مستمر ومكثف لإيجاد حلول لتلك الأزمات”، مطالباً “الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تدلو بدلوها من هذه المهزلة”.

ودعا فاخر، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “الاستعجال بالانتخابات المبكرة، لان العملية السياسية الحالية غير قادرة على بناء دولة مؤسسات وتحقيق الرفاه للشعب العراقي”.

يشار إلى أن النائب صادق السليطي أورد في منتصف الشهر الماضي، ان 130 نائبا طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد جلسات البرلمان، محملا اياه مسؤولية “تعطيل أعمال مجلس النواب واضعافه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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