استثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد من حظر التجوال الشامل

بغداد-الصباح الجديد

وجه وزير المالية باستثناء موظفي البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق، من حظر التجوال الشامل من أجل صرف رواتب الموظفين، فيما دعا الجهات المذكورة، إلى “الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة، والتعاون مع القوات الأمنية.

وكانت أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ليل امس الاول السبت، بياناً بشأن الاستثناءات من حظر التجوال الشامل.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس، إن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت عدداً من الجهات من قرار حظر التجوال الشامل الذي أعلنته اليوم، الذي سينفذ ولمدة إسبوع”.

وأضاف مجيد، أن “الجهات هي الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، والموارد المائية، لغرض تأديتها واجباتها اليومية دون حدوث أية تلكؤات، كما أن الاستثناء يشمل المؤسسات الإعلامية، التي تقوم بدورها بتغطية نشاطاتها الإعلامية بصورة عامة، ونشاطات جائحة كورونا من أجل توعية المواطنين بخاصة”.

وأوضح البيان، أن “وزير المالية وجه باستثناء البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وجميع وحدات الإنفاق، من أجل صرف رواتب الموظفين”، داعياً كافة الجهات المذكورة، إلى “الالتزام بتعليمات اللجنة العليا والجهات الصحية، وضرورة استخدام المعدات الواقية والابتعاد عن التجمعات وعدم استغلال الاستثناء للأعمال الخاصة، والتعاون مع القوات الأمنية حفاظاً على سلامة الجميع”.

وفي السياق، اعلن مصرف الرافدين، امس الأحد، مباشرة فروعه في بغداد والمحافظات بالدوام الرسمي لاستكمال المهام والأعمال المصرفية المناطة بها .