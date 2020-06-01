نائب كردي ينفي التفاوض مع الحكومة الحالية بشأن الرواتب

بغداد- الصباح الجديد :

نفى عضو اللجنة المالية النيابية عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر , امس الاحد , وجود تفاوض بين حكومة المركز والاقليم بشان رواتب موظفي الإقليم , مؤكدا ان الإقليم تسلم مبلغ 400 مليار دينار في وقت سابق لسد 60% من رواتب الإقليم.

وقال كوجر في تصريح تابعته الصباح الجديد ، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته لم يعقدا أي اجتماع تفاوضي مع حكومة الإقليم بشأن الرواتب لحد الان” , مبينا ان “حكومة الإقليم بصدد ارسال وفد تفاوضي جديد لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة المركزية قابل الأيام”.

وأضاف ان “الإقليم يحتاج مبلغ 700 مليار دينار على الأقل لصرف رواتب موظفي الإقليم”, مؤكدا ان “الإقليم استلم دفعة مالية قدرها 400 مليار دينار من الحكومة المركزية وكان المقرر استلام 420 الا ان الظرف المالي حال دون ذلك”.

وأشار كوجر إلى أن “المبلغ المستلم سوف يسد ما نسبته 60% من الرواتب” .