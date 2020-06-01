  • الإثنين , 1 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الطلبة يجدد عقد احمد خلف

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت إدارة نادي الطلبة أنها تضع ثقتها في المدرب الشاب أحمد خلف لتشكيل فريق جيد  لكرة القدم في الموسم المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية بالنادي، محمد الهاشمي في تصريحات صحفية: “مثلما نجح في الموسم الحالي وبزمن قصير جدا لجذب لاعبي شباب مثلوا الفريق بشكل جيد، نراهن عليه في الموسم المقبل ليكون الفريق أفضل وأقوى“.وبيّن أن إدارة النادي تطمح لأن يكون حجم الدعم المقدم للفريق من وزارة التعليم العالي بحجم طموحات الإدارة والجماهير ليكون الطلبة من الفرق المنافسة على اللقب.. وأكد: “الدعم المالي سيلعب دورا كبيرا في استقطاب عدد من اللاعبين المميزين“.

وأشار إلى أن هناك اتفاق مبدئي مع المدرب أحمد خلف على تمديد العقد للموسم المقبل خصوصا أنه أحد أبناء النادي ويجتهد لإعادة الطلبة لمنصات التتويج.. وكان أحمد خلف قد تعاقد مع الطلبة في الموسم الحالي، قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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