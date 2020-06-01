نفي إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت وزارة الشباب والرياضة، الانباء التي اشارت الى إصابة الوزير عدنان درجال بفيروس كورونا.. وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي ب‍وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان صحفي ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته ب‍فيروس كورونا المستجد“.

وتابع ان “الوزير اجرى فحوصات دقيقة في اربيل وبغداد بعد عودته من زيارته الاخيرة الى شمال الوطن واظهرت جميع الفحوصات نتائج سلبية ، ويواصل عمله بصورة طبيعية حتى ساعة اعداد هذا البيان ، مشيرا انه الان في اجتماع إداري مع مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية لمراجعة جملة من الإجراءات الإدارية التي تخص عمل الوزارة ورواتب الموظفين والرواد“.

واختتم حديثه برجاء موجه الى جميع الإعلاميين والناشطين بـ”توخي الحذر والتأكد من اية معلومة من مصادرها المسؤولة قبل اطلاقها لما لها من تاثيرات سلبية”.