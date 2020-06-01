بيونسيه ترفع عريضة لمحاكمة قاتل جورج فلويد وتفضح أميركا

الصباح الجديد-وكالات:

طلبت النجمة الاميركية ​بيونسيه​ من معجبيها توقيع عريضة تطالب بالعدالة بعد وفاة ​جورج فلويد​ المروعة على يد ضابط شرطة في ولاية مينيسوتا قبل أيام.

ونشرت بيونسيه 38 عامًا فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وحقق أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، وعلقت قائلة: “إذا كنت تريد المزيد من التهم الموجهة إلى جميع المتورطين في وفاة جورج فلويد، فانقر على الرابط لتوقيع العريضة”.

وأضافت بيونسيه : “نحن بحاجة للعدالة من أجل جورج فلويد، لقد شهدنا جميعًا مقتله في وضح النهار، نحن مكسورون ومثيرون للاشمئزاز ولا يمكننا تطبيع هذا الألم”.

ولفتت الإنتباه الى الذين تتوجه إليهم بالحديث قائلة:” أنا لا أتحدث فقط مع الأشخاص الملونين إذا كنت أبيض، أسود ، بني، أو أي شيء آخر، أنا متأكدة من أنك تشعر باليأس نتيجة العنصرية الجارية في أميركا الآن، لا مزيد من عمليات القتل غير مبررة للبشر”.

واختتمت بيونسيه، قائلة: “لقد شهدنا مرات عديدة عمليات القتل العنيفة هذه من دون عقاب”.

وطالبت من جمهورها التوقيع على العريضة، قائلة:” رجاء التوقيع على العريضة ومواصلة الصلاة من أجل السلام والرحمة من أجل بلدنا. شكرا جزيلا لكم”.