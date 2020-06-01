رينو وداسيا تتعاونان لإنتاج سيارات عائلية مميزة

الصباح الجديد-وكالات:

بعد أن نجحتا في السنوات الأخيرة في تطوير العديد من السيارات رباعية الدفع الصغيرة، تتطلع شركتا رينو وداسيا لإطلاق مركبة عائلية بأسعار منافسة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جهود الشركتين تنصب حاليا على تطوير سيارة عائلية شبيهة بسيارات الفان الصغيرة، ستحل محل سيارات Renault/Dacia Lodgy التي لاقت إقبالا واسعا في بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ومن المفترض أن تبنى هذه السيارات على منصات CMF-B التي تم اختبارها في سيارات Clio وCaptur التي تنتجها رينو، وتزود بهياكل بطول اربعة أمتار ونصف المتر، فيها من الداخل ثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لسبعة ركاب.

وكما مركبات Lodgy قد تطلق هذه السيارات بعدة نسخ، نسخة مزودة بهياكل بشبابيك كبيرة وواسعة، ونسخ مغلقة أشبه بسيارات النقل الصغيرة، وجميع منصات هذه المركبات ستكون مرتفعة نوعا ما عن الأرض لتكون قادرة على اجتياز الطرق الوعرة.

وتقنيا من المفترض أن تزود هذه السيارات بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.0 و1.3 ليتر، ومحركات ديزل بسعة 1.5 ليتر، وقد تطلق منها نسخ بمحركات هجينة يعادل عزمها 140 حصانا تقريبا، أما أسعارها فمن المتوقع أن تبدأ من 13 ألف دولار.