شكوى تنهي رحلة عماد محمد في الزمالك

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تسقط العديد من الأندية داخل وخارج مصر، في فخ الصفقات الفاشلة، بإهدار الكثير من الأموال لجلب لاعبين لا يقدمون المردود المنتظر.. ويعد تعاقد الزمالك مع العراقي عماد محمد صيف 2010، قادمًا من سباهان أصفهان، من بين أبرز الصفقات الفاشلة في تاريخ الكرة المصرية.. وضمن سلسلة «أموال مهدرة»، يسرد التقرير التالي تفاصيل موسم عماد محمد مع الزمالك، على النحو التالي:

بداية سيئة : بدأ عماد محمد، موسمه مع الزمالك، تحت القيادة الفنية للمدرب حسام حسن، الذي استبعده من المشاركة مع الفريق في الكثير من المباريات.

وخلال 6 أشهر قضاها اللاعب العراقي في الزمالك، لم يشارك سوى في مباراتين فقط أمام إنبي والمقاولون العرب، وهو ما أثار غضب عماد محمد.. وانقطع اللاعب عن تدريبات فريقه بسبب عدم المشاركة في المباريات، وأغلق هاتفه، ليفشل مسئولو الزمالك في التواصل معه.

كسر اللوائح: كسر عماد محمد، لوائح الاتحاد الدولي، بعدما تجاهل رفض إدارة ناديه، المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة خليجي 20، بحجة عدم إدراجها في الأجندة الدولية.

وكان الاتحاد العراقي قد خاطب مسئولي الزمالك، للسماح بمشاركة عماد محمد في كأس الخليج، لكن مجلس القلعة البيضاء رفض بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات. . وتقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب لدى الاتحادين الدولي والمصري، للتأكيد على انقطاعه عن التدريبات، وانتظامه في معسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية.

شكوى الزمالك، دفعت عماد محمد للمطالبة بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا صعوبة استمراره في مصر بسبب مشاكـل عائليـة.

أزمة كبرى: دخل عماد محمد في أزمة كبرى مع إدارة الزمالك، بعدما تمسك مجلس الأبيض، بالحصول على مليون يورو، للموافقة على إعارته لبوشهر الإيراني.. وعرض اللاعب، رد المبلغ الذي حصل عليه عند التعاقد مع الزمالك (250 ألف دولار) نظير إتمام الإعارة لصفوف بوشهر.

تحذير عراقي : حذر عماد محمد، اللاعبين العراقيين من خوض تجارب احترافية بنادي الزمالك في المستقبل، رافضًا فكرة العودة لمصر مرة أخرى.. وأكد عماد محمد، عقب رحيله لنادي بوشهر، رفضه التام لفكرة العودة للزمالك مهما كلفه الأمر، وهو ما تم بالفعل، حيث عاد لارتداء قميص ناديه السابق سباهـان أصفهـان مـع بدايـة موسـم 2011-2012.