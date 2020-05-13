مراكز الموهبة ستعيد تواصل الوزارة مع الشباب في المنتديات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مستشار وزارة الشباب والرياضة لشؤون الشباب الدكتور علي سلمان، إن مشروع المركز الوطني لرعاية الموهبة الشبابية، من المشاريع المهمة للوزارة كونه يولي الاهتمام بـ شريحة الشباب ومواهبهم في اختصاصات عدة.

وأضاف سلمان الذي يترأس لجنة تنظيم العمل الشبابي، إن الوزارة تسعى إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتسخير طاقاتهم وتوحيد رؤاهم في معالجة المشكلات والتخطيط الأمثل للبرامج الشبابية، فضلا عن معالجة سلبيات فصل مديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات عن الوزارة وإعادة النظر بشأن ارتباطها.

وبَيَنَّ مستشار الوزارة لشؤون الشباب، ان مشروع مراكز الموهبة الشبابية، سيفتح آفاقا أوسع في تواصل الوزارة مع الشباب العراقي بمحافظات العراق كافة، ورعاية مواهبهم العلمية والثقافية والفنية والمجالات الأخرى ضمن منتديات الشباب والرياضة.

إذ يهدف المشروع الذي تبناه وزير الشباب والرياضة بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة، وتم إقراره في مجلس الوزراء إلى إعداد الشباب واكتشاف مواهبهم الثقافية والفنية والعلمية وتنمينها، فضلاً عن إعداد قاعدة شبابية وفق أسس علمية.