درجال: نقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية

قرار عودة الانشطة سيكون مرهونًا بخلية الأزمة

إعلام الشباب والرياضة:

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الوزارة كمؤسسة حكومية قطاعية تعنى بالشباب والرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها ان تكون علاقتها مع الجميع مبنية على اساس النهوض برياضة الوطن واحتضان شبابه، جاء ذلك خلال لقائه أول أمس بـ رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية على قاعة العلاقات والتعاون الدولي في الوزارة، لبحث آلية التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ورحب السيد الوزير في مستهل اللقاء بالحضور، معرباً عن شكره وتقديره للجميع لمناسبة تسنمه المنصب.. وقال «درجال»: اليوم نبدأ مرحلة جديدة من العمل أساسها تعديل مسار الرياضة ووضعها على الطريق الصحيح للوصول إلى الأهداف المبتغاة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتحديات التي يواجهها بلد بأكمله.

وأضاف: سياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي، والجميع يعي جيداً اننا نفتقر الى القوانين التي تنظم العمل الرياضي، فالقوانين النافذة قديمة وباتت لا تصلح للعمل في المرحلة الحالية لا سيما ونحن في عام 2020، وسبق لنا التصريح بأننا سنرسل خلال الايام القادمة مقترحاً لتشكيل لجنة عليا من اجل صياغة قانون الرياضة العام والموحد،والعمل الفعلي لإنجازه، إذ نرى فيه جملة من الحلول . فضلًا عن تأسيس محكمة رياضية.

ونحن كوزارة سنسعى ونجتهد لتكون علاقتنا طيبة مع الجميع ومن خلالها نتجاوز جميع الازمات والمشكلات مهما كان حجمها .

وأشار السيد الوزير إلى ان نظرة الوزارة المقبلة سترتكز على إدخال وتفعيل الاستثمار لإنتشال الرياضة من وضعها الحالي، على أساس الثقة والتعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف وإعادة المنظومة الرياضية إلى وضعها الطبيعي، وإجتماعنا القادم إن شاء الله سيضم المؤسسة الرياضية في البلد وسيكون بوجود لجنة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والعلاقة ما بين جميع الأطراف سيكون اساسها الاحترام المتبادل.

وردا على مقترح قدمه رئيس إتحاد كرة السلة بشأن عودة الأنشطة الرياضية والمنافسات الى الساحة العراقية بأسلوب جديد كـ حال دول أخرى، يتماشى مع معايير شروط الصحة والسلامة ومراعاة تعليمات خلية الازمة الحكومية، بَيَنَّ «درجال» ان عودة الانشطة مرهون بقرار بخلية الازمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعا بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة الى طبيعتها .

وختم بالقول: المرحلة صعبة وعلى الجميع توظيف المال في مكانه الصحيح ومن لا يفعل ذلك و يهدر المال سيذهب الى القضاء، ويجب إخراج الفضائيين، لذا علينا أن نبدأ مرحلة جديدة اساسها البناء بتعاون الجميع، ومعالجة المشاكل بكل عقلانية وحكمة، ولتكن المصلحة العامة هدفنا، والمحبة والتسامح والأخوة ديدن الجميع، وستكون الوزارة عوناً لكم وعاملاً مساعدا على تحقيق الإنجازات ولن تقف أمام أي شيء قانوني يخدمكم مستقبلًا.

وتناول الحضور بالنقاش والبحث ملفات الازمة المالية والفساد والاعمار والمنشات الرياضية وخطة العمل المستقبلية في الادارة المالية بين وزارة الشباب والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان ومستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن الحسناوي، فضلاً عن مديري دوائر الادارية والمالية والقانونية، والتربية البدنية والرياضة، والعلاقات والتعاون الدولي في الوزارة.