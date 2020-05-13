أول معرض كاريكاتيري الكتروني دولي عن كورونا بعنوان “رمضانيات”

عاصم جهاد ..ممثلاً للعراق

الصباح الجديد – خاص:

في أول تعاون بين الجمعية المصرية للكاريكاتير والمغربية والكويتية وموقع توميتوكارتون الاردني وعدد من الصحف العربية ، نظم أول معرض كاريكاتيري “أون لاين ” عن تأثير وتداعيات انتشار فايروس كورونا على العادات والتقاليد والطقوس في شهر رمضان المبارك وبمشاركة (55) رساماً كاريكاتيرياً يمثلون (15) بلداً عربياً واجنبياً هي (العراق ،مصر ، الامارات السعودية ،البحرين ،الاردن، الكويت ،المغرب ،لبنان ،الجزئر، تونس ،ماليزيا ،الهند اندونيسيا ، الولايات المتحدة الامريكية ) .

وقال رسام الكاريكاتير عاصم جهاد ان أزمة انتشار فايروس كورونا دعت رسامي الكاريكتير في العالم الى ترجمة ذلك من خلال رسوم كاريكاتيرية توضح خطورة هذا الوباء الخطير والاثار السلبية على الحياة الصحية و الاجتماعية والاقتصادية وغيرها .

وأضاف جهاد أنه وبسبب تقييد حركة السفر والاجراءات المتخذه من قبل دول العالم ، فقد تقرر تنظيم أول معرض كاريكاتيري دولي من خلال توجيه الدعوة لرسامي الكاريكاتير في العالم للمشاركة وأنا منهم برسم كاريكاتيري واحد يترجم هذه الأزمة وتأثيراتها على الحياة والعادات الاجتماعية في رمضان ، حيث تم عرض الاعمال والرسوم المشاركة في فديو لمدة خمس دقائق عبر المواقع الالكترونية المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي وحضي باهتمام جماهيري وأعلامي ، في رسالة فنية هادفة تهدف الى المساهمة بتنبيه وتوعية المواطنين من مخاطر هذا الوباء الخطير ، وضرورة الالتزام بالحجر المنزلي واتخاذ اجراءات الوقاية.

وعن نشاطاته ومبادرته الفنية في مواجهة انتشار فايروس كورونا ؟ أشار جهاد أنه ومن خلال أيمانه بالدور الريادي والمهم للرسام والفنان والمثقف في المجتمع ورسالته الانسانية والمهنية التي يحملها فقد بادرت الى المساهمة ومنذ الاسبوع الاول لانتشار خبر فايروس كورونا الى نشر العشرات من الرسوم الكاريكاتيرية الهادفة عن الموضوع و”بدون تعليق ” عبر أختزال الازمة وتداعياتها من خلال خطوط بسيطة لاتحتاج الى ترجمة ، مثلها مثل الموسيقى ..لتغطي مساحة جيدة من الانتشار والوصول للجمهور ، فضلاً عن المساهمة بأطلاق أول موقع الكتروني يتضمن نشر رسوم كاريكاتيرية عن جائحة كورونا مع عبارات جميلة تم أختيارها بعناية ، ويمكن تصنيف هذه الرسوم في محور التوعية والتثقيف للمواطنين ، وتضمن عدد منها أبراز دور القطاع الصحي والامني والخدمي وجهودهم في ظل الازمة الحالية . كذلك المشاركة في عدد من المعارض الدولية عن أزمة كورونا وتداعياتها على المجتمع الانساني في العالم .

وعن تقيميه للمبادرات الثقافية والاعلامية في ظل أزمة جائحة كورونا ؟

قال رسام الكاريكاتير عاصم جهاد للاسف فانها لم ترتق الى مستوى الحدث ، مع الاشارة الى وجود بعض المبادرات الفردية !