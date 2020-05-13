حملة لفريق جيل وامل التطوعي في دار المسنين ببغداد

سمير خليل

قام فريق جيل وامل التطوعي، بزيارة الى دار المسنين في بغداد (الشعلة الرحمة) و تم خلال الزيارةَ تقديم الهدايا لكبار السن وتقديم وجبة افطار وقضاء بعض الوقت بينهم من اجل رسم البهجة على وجوههم ونفوسهم.

وقال مؤسس الفريق ضرغام احمد محمد: “برغم الظروف المحيطة بنا، نواصل نشاطنا الانساني، اردنا ان نقول لنزلاء الدار، نحنُ معاً نتكاتفُ يداً بيد من أجلكم أنتم آباءنا و أُمهاتنا، نحنُ هنا من أجلكم”.

واضاف “هذا النشاط الاول في دور المسنين وسبق ان قمنا ومن ضمن برنامجنا الانساني بحملات تعفير لبعض مناطق بغداد وحملات توزيع سلات غذائية ودورة للتصوير الفوتوغرافي، وتنظيم مهرجان (للصورة حكاية) وصبغ وترتيب صف في ثانوية الحضارة وتوزيع هدايا للطلبة الايتام، ولسوف نستمر بنشاطاتنا التوعوية بكتاب الكتروني مشترك يحث على الامل والتفاؤل”.

قام مدير الفريق بتقديم درع الأبداع الى الدار تقديراً لجهودهم المبذولة من أجل رعاية المسنين والاهتمام بهم. وكرمت مديرة الفريق سرور أسعد بدرع الأبداع والتمــــيز تقـديـــــــراً لجهودها المبذولة في سبيل تطوير الفريق إضافة لتقديم كُتب شكر وتقدير الى أعضاء جيل وأمل تقديراً لجهودهم المبذولة خدمة للصالح العام ومساعدة المحتاجين.