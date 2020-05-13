بريتني سبيرز تهنيء والدتها بعيد ميلادها وتكشف عن تسببها بحريق

الصباح الجديد – وكالات:

هنأت النجمة العالمية بريتني سبيرز والدتها بعيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة تجمعهما بوالدتها، وعلّقت عليها قائلة: “يوم ميلاد سعيد يا أمي.. لقد تشاركنا أفضل الضحكات المعروفة للبشرية.. أقولها ولا أبالي أحبك يا أمي”.

وكشفت النجمة الأميركية بريتني سبيرز مؤخرا، أنها تسببت في حرق صالة الألعاب الرياضية في منزلها بسبب إشعالها شمعتين فيها، وأشارت الى أنها امتنعت عن الذهاب اليها منذ حوالى ستة أشهر، وأن الحادث كان أمرًا مروعًا، وذلك وفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية.

وقالت بريتني سبيرز، من خلال مقطع فيديو من: “لقد كان حادثًا، مررت بجوار باب صالة الألعاب الرياضية ممسكة بالشموع، بينما انطلقت بعد سماع الإنذار ولم يصب أحد في أثناء الحادث الخطير”.