درجال: سنكمل مسيرة الإصلاح بتعاون جميع المؤسسات الرياضية

خلال ترؤسه إجتماعاً للملاك المتقدم في الوزارة

إعلام الشباب والرياضة

ترأس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس، إجتماعاً ضم وكيلا ومستشارا الوزارة لشؤون الشباب والرياضة فضلاً عن المديرين العامين فيها، على قاعة هيأة الرأي بـ مقر الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب «درجال» بالحضور ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والظرف الصحي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، والذي يتطلب وضع خطة طوارىء للعمل على أساسها، وعقب ذلك بارك الجميع لوزير الشباب والرياضة تسنمه مهام الوزارة

راجين له التوفيق والسداد، ثم قدموا شرحاً موجزاً عن أبرز المهام الموكلة لكل دائرة من الدوائر، فضلاً عن إستعراض خطط العمل وفق الوضع الاقتصادي الحالي، والرؤى والبرامج المؤمل تنفيذها مستقبلًا.

و شدد «درجال» على ضرورة تسخير جهود الوزارة لخدمة القطاعين الشبابي والرياضي، وتطبيق تعليمات خلية الازمة الحكومية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً على أهمية تحسين مستوى الاداء لتعزيز فرص النجاح وإكمال مسيرة الإصلاح بتعاون جميع المؤسسات الرياضية.

من جانب اخر، ووسط أجواء ودية وأخوية، تسنم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مهام عمله من سلفه الدكتور أحمد رياض ، خلال مراسيم الاستلام والتسليم التي اقيمت في مقر الوزارة بحضور وكيلي ومستشاريّ الوزارة فضلاً عن المديرين العامين فيها.

وإبتدأت مراسيم الإستلام والتسليم بـ كلمة للدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة السابق رحب فيها بالوزير الجديد عدنان درجال، راجياً له النجاح والتوفيق في ادارة قطاعيّ الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه وجود عمل كبير وكثير بـ انتظاره لاسيما قطاع الشباب وسبل النهوض به وتطويره وفق رؤية وفلسفة جديدة، وضرورة اكمال مشاريع القوانين الخاصة بالمؤسسات الرياضية في القطاع الرياضي، والمضي قدماً وجنبا إلى جنب مع وزارة التخطيط في المشروع الوطني لتشغيل الشباب، فضلا عن المهام التي تضطلع بها الوزارة، كونها على تماس مباشر مع أكبر شريحة في المجتمع ألا وهي شريحة الشباب.

من جانبه قدم الوزير شكره وتقديره إلى سلفه الدكتور رياض، وأعرب عن اعتزازه بما تحقق للوزارة خلال مدة وجيزة من استيزاره، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه الكبير على مواصلة العمل وبذل الجهود من الجميع للارتقاء بواقع الشباب والرياضة لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به العراق والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية .

وأضاف «درجال» : سنعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب تظافر الجهود خدمةً لشباب ورياضة بلدنا، و كرر شكره وتقديره لسلفه الدكتور أحمد رياض لما قدمه من جهد طيلة مدة تسنمه المنصب.. وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية بين الوزيرين.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان قانون اللامركزية الإدارية في مؤسسات الدولة الرسمية وعمل مجالس المحافظات يجب ان يكون ايجابيا في التعاطي مع قضايا الشباب كونهم الاستثمار الامثل للدولة وليس العكس ، وعندما تتضرر شريحة الشباب من خلال منتدياتهم، يجب علينا معالجة هذا الخلل بالتعاون مع المحافظات التي تقع عليها مسؤولية المنتديات اداريا وماليا وترك الجانب الفني للوزارة، التي ستقع عليها مسؤولية وضع برامج عمل تنفيذية ورسم استراتيجية هذه المنتديات.

جاء ذلك خلال زيارته السبت 9 -5 – 2020 ، مقر دائرة الرعاية العلمية فيالقبة الفلكية بمنتزه الزوراء، واجتماعه بمدير عام الدائرة، بحضور مدير عام الدائرة الادارية والقانونية والمالية، إذ إطلع «درجال» على ابرز الانشطة للدائرة واهم الدورات العلمية التي تنفذها وتخص شريحة الشباب فضلا عن المشاكل التي تعترض سبيل تنفيذ برامج اكثر تطورا لا سيما في ظل للمرحلة الحالية التي تتطلب التعامل إلكترونياً بسبب جائحة كورونا.

وناقش درجال ابرز العقبات التي تحد من تطور هذا الصرح العلمي الكبير ، على الرغم من كونها قديمة ويعرفها اهل الشان والاختصاص ولابد من وضع حلول مناسبة لها ، مشيرا بان الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب يعولان على وزارة الشباب والرياضة كثيرا لتقديم ما هو افضل للشباب واستيعاب هواياتهم وابداعاتهم بمختلف المجالات الفنية والعلمية والرياضية والثقافية، وسيتم تشكيل لجان مشتركة مع وزارات الثقافة والتربية والتعليم لإعادة تأهيل الشباب وفق هذه الاسس التي تصل بنا الى بناء الإنسان، والاستثمار في هذا المجال كونه قيمة عليا لبناء الدولة . وتابع بالقول ، في الجانب الاخر الذي يتعلق بالرياضة سيتم تشكيل لجنة عليا لإعداد مشاريع قوانين الشباب والرياضة تتكون من من ممثلي الامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية ومجلس القضاء الأعلى وشورى الدولة فضلا عن خبراء في الرياضة والاستثمار لصياغة قانون موحد للأندية والاتحادات واللجنتين الاولمبية والبارالمبية فضلا عن الاستثمار الرياضي يسمى قانون الرياضة العام .