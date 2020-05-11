نادي جنوب بغداد.. طموحات التفوق بجهود الإدارة وثقة المدربين واللاعبين

يضم رياضي مناطق اليوسفية والمحمودية واللطيفية

بغداد ـ فلاح الناصر:

تضم مناطق اليوسفية والمحمودية واللطيفية العديد من الرياضيين في شتى الألعاب، قدموا انفسم بجدارة ووصلوا إلى تمثيل المنتخبات الوطنية بثقة بفضل ما يملكونه من مؤهلات عالية، ولان طموحات الجميع هو ايجاد ارضية صلبة للانطلاق نحو فضاءات الابداع لهؤلاء الرياضيين وعدم تشتتهم هنا وهناك، فأن تأسيس نادي رياضي باسم «نادي جنوب بغداد» كان في طليعة اهتمام الحكم السابق فلاح خضير الذي عمل مع رفاقه في هذا الصدد، فكسبوا ثقة وزارة الشباب والرياضة وتم تأسيس النادي رسيما يوم 12 آيار من العام الماضي 2019.

يقع النادي على الخط السريع في منطقة اللطيفية بمساحة 5 دونمات، تشكيلة إدارة نادي جنوب بغداد تتكون من فلاح خضير الشمري رئيسا وشهاب أحمد نائبا وعمر علي امينا للسر وقائد طلب شنير امينا ماليا وعضوية ارشد حمزة وبشير محمود وعبد العزيز جابر وقائد تركي ومصطفى علي ومحمد خاجي.

فرق النادي حاليا «كرة القدم للمتقدمين ودوري الرديف وكرة الصالات وألعاب القوى والكرة الطائرة».. يقول رئيس النادي فلاح خضير الشمري : النادي هو محطة مهمة لتعزيز ثقة الرياضيين من ابناء مناطق جنوب بغداد «اليوسفية والمحمودية واللطيفية»، اذا قدمت هذه المناطق العديد من الرياضيين مثلوا أندية عدة وبلغوا ارفع درجات النجاح حتى تمكنوا من تمثيل المنتخبات الوطنية، ويؤكد خضير وهو حكم سابق كانت له مشاركات عدة ضمن تحكيم مباريات الدوري الممتاز، ان نحو 14 حكما من هذه المناطق يواصلون مسيرتهم الفنية الايجابية في إدارة مباريات دوري الكرة الممتاز وبقية الدرجات.

ويواصل حديثه، ان رياضيي هذه المناطق بأمس الحاجة إلى تشكيل نادي يلعبون ضمن صفوف فرقه الرياضية التي ستتوسع باذن الله في المدة المقبلة، سيما في حال الحصول على منح مالية تؤدي إلى تعزيز الفرق الرياضية في النادي، ولدينا في جنوب بغداد اعداد كبيرة من الرياضيين في ألعاب متعددة، وبامكانهم تسجيل افضل النتائج للنادي في البطولات المقبلة، فهم يملكون الخبرات والاصرار بعد بروزهم في بطولات سابقة مثلوا فيها أندية عدة، سواء في كرة القدم او الألعاب الاخرى الفردية بعد ان اعتلوا منصات التتويج وكانوا خير سفراء لهذه المناطق في البطولات الرياضية.

يضيف رئيس النادي، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الهندسية الكهروميكانيكية من الجامعة التكنولوجية، ان فريق كرة القدم الأول في النادي يقوده المدرب المعروف النجم السابق باسل فاضل، يساعده الدكتور منذر ومدرب حراس المرمى مهند حمزة، وشارك الفريق في بطولة الكأس لكنه خسر امام فريق نادي النور من محافظة البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.