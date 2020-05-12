متحف يطلق تحدي تقليد اللوحات العالمية

الصباح الجديد – وكالات:

يعاني عدد كبير من الأفراد من الملل نتيجة للبقاء في المنزل فترة طويلة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي خوفاً من انتشار فيروس كورونا، ولهذا السبب قررت إدارة أحد المتاحف إطلاق تحدي مضحك لتقليد اللوحات التاريخية الموجودة به والنتيجة كانت صور مضحكة.

واطلق متحف Getty تحدي تقليد اللوحات الفنية الموجودة به بعد ان اطلاقه تحد سابق يتمثل برسم اللوحات العالمية الموجودة داخله..هذه المرة التقليد ليس بالرسم انما الشخص نفسه يقوم بتقليد حركة الشخص في اللوحة. ونشر عدد من الصور ليستلهم منها الجمهور مشاهد يمكنهم تنفيذها بكل سهولة في المنزل إلا أن إبداعات الجمهور فاقت أي تصور.

فباستعمال أشياء موجودة في المنزل مثل أوراق المرحاض أو بقايا الطعام تمكن الجمهور من تنفيذ اللوحات في لقطات لطيفة، في حين حوّل بعض الأشخاص اللوحات إلى مشاهد حية بالتعاون مع من يعيشون معهم في المنزل أو مع الحيوانات الأليفة.

المدهش أن بعض المشاهد التي نفذها الجمهور كانت مطابقة للغاية للوحات الأصلية في حين كان بعضها ساخر لذلك قامت صفحة Getty Museum بنشر الصور الكاملة للتحدي.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد الإصابات حول العالم بـفيروس كورونا وصل إلى 724 ألف حالة في حين تجاوزت الإصابات الـ34 ألف إصابة أما عدد حالات الشفاء فتجاوز الـ152 ألف حالة.