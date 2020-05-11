  • الثلاثاء , 12 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جامعة البصرة تكرم مراسل (الصباح الجديد) في المحافظة

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عادل الهاشمي – اعلام جامعة البصرة:
كرّمت جامعة البصرة الصحفي سعدي السند مراسل الصباح الجديد في البصرة .
وقال رئيس جامعة البصرة الأستاذ الدكتور سعد شاهين ان الصباح الجديد كوسيلة اعلامية مهمة كان ومازال لها حضورها المميز في فعاليات وأنشطة وبرامج جامعة البصرة من خلال الحضور الأعلامي الموثق والمعروف عندنا في الجامعة لمراسل الجريدة في البصرة والذي كان متابعا لحركة الفعل العلمي والمجتمعي الذي تؤديه هذه المؤسسة العلمية الكبيرة وخصوصا تلك المتابعة الناجحة التي واكب بها هذا المراسل المثابر أنجازات وابداعات واختراعات أساتذتها في مواجهة فيروس كورونا واننا اذ نثمّن وبأعتزاز كبير هذا الحضور المهني البهي للصباح الجديد في تغطية أنشطة رئاسة الجامعة وكلياتها ومراكزها العلمية نسجل شكرنا وتقديرنا وأمتناننا لمراسل الجريدة في البصرة وللمسيرة المعطاء لجريدة الصباح الجديد وأسرة تحريرها .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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