مهرجان محترف ميسان الدولي للمونودراما أون لاين

اجعل من بيتك مسرحا ومرحا ..

سمير خليل

افتتح في محافظة ميسان مهرجان محترف ميسان المسرحي الدولي للمونودراما ( اون لاين ) 2020 دورة عميد المسرح العراقي الراحل الدكتور سامي عبد الحميد ،بمشاركة ثلاثة عشر عملا من سبعة دول هي مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وسوريا بالإضافة للعراق، والمهرجان الذي يقام بطريقة (اون لاين) من اجل استغلال العزل المنزلي ايجابيا يستمر ستة أيام بدأت بيوم الجمعة الفائت وافتتح المهرجان بعرض مسرحية ( غربه ) عن قصة للدكتورحسن السوداني وإعداد جمال الشاطىء واخراج الدكتور كريم خنجر لتتوالى بعدها عروض المهرجان، صاحب فكرة المهرجان ورئيسه ومديره الكاتب والمخرج عدي المختار الذي استهل المهرجان بكلمته التي تحدث فيها عن المهرجان والدول المشاركة فيه والعروض التي ستقدم ، ومن ثم عرض فلماً وثائقيا عن الدكتور سامي عبد الحميد بعدها تم التعريف باللجنة التحضيرية ولجنة التحكيم .

بدأت عروض المهرجان بمسرحية ( المفوض عبد) تأليف واخراج حسين مالتوس من محافظة بابل وستعرض على مدى ايام المهرجان عروض مسائية تضم مسرحيات (اغنية البجع) للفنان امير بن جدو من تونس و( سكر مر) للفنانة وفاء غزال من سوريا و( انكسار ) للفنان عبد الرحمن بن دحو من المغرب و(كوكو ورونا ) للفنان حسين السعد من العراق و(قديس الموت) للفنان حسين المسرحي من العراق و(حاويات بلا وطن) للفنان جورج تلبه من سوريا و(الشحاذ هارفي) للفنان علي جيمي من مصر و (حاوية) للفنان ابراهيم الشذر من العراق و(حلمه) للفنان ايوب نخزين من المغرب و( النفخ في رئة الذنوب ) للفنان يزن حلاق من سوريا و( حب الفن ) للفنان كريني نورالدين الجزائر و( حاويات بلا وطن ) للفنان احمد الحسن من السعودية .

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لجنة تحكيم المهرجان تألفت من الدكتور حسين علي هارف و الدكتور جبار خماط والدكتور مهند العميدي والمخرج والكاتب منير راضي العبودي من العراق والمخرج عبد العزيز اشنوك من المغرب والمخرج هاشم غزال من سوريا والكاتبة صفاء البيلي من مصر و الممثل ميثم الرزق من السعودية والمدير الفني (السينوغراف) علي السوداني والعلاقات والاعلام الفنان والاعلامي ماجد لفتة العابد، كما سيتخلل منهاج المهرجان محاضرات في المونودراما للدكتور حسين علي هارف والدكتور جبار خماط والفنان محمود ابو العباس فضلا عن الاحتفاء بشخصيات مونودرامية و عروض مسرحية على الهامش ، بالاضافة للاحتفاء بشخصيات اثرت في فن المونودراما ببوستات تتحدث عن حياتهم .

كما تشكلت لجنة للنقد ضمت حيدر الشطري رئيسا وعضوية كل من الدكتورة ايمان الكبيسي والدكتورة خلود جبارالشطري والكاتب صادق مرزوق والكاتب ذو الفقار البلداوي.

جدير بالذكر ان محترف ميسان المسرحي تأسس عام 2010 على يد الكاتب والمخرج عدي المختار بعدما كان يطلق عليه (جماعة المسرح الحر) التي تأسست عام 1999 في العمارة وقدمت 50 عملاً مسرحياً انذاك، يضم في رصيده ما يقارب 30 عملاً مسرحيا في المحترف ويعد احد واجهات محافظة ميسان المسرحية واقام المهرجانات التالية :مهرجان المسرح الحسيني عام 2011، و مهرجان المونودراما للكبار عام 2015 ، ومهرجان مونودراما الصغار عام 2016 وعد الاول من نوعه في العالم، كما شارك المحترف في مهرجانات محلية مختلفة .