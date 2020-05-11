  • الإثنين , 11 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ارتفاع بورصة وول ستريت

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نيويورك ـ رويترز:

صعدت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت بدعم من مكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية وقفزة في أسعار النفط وقيام عدد من الدول والولايات الأمريكية بتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في محاولة لإحياء اقتصاداتها.

وقلصت الأسهم مكاسبها بشكل حاد في أواخر الجلسة بعد أن أدلى نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ريتشارد كلاريدا بتعليقات متشائمة بشأن عمق الانكماش الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 133.33 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 23883.09 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 25.70 نقطة، أو 0.90 بالمئة، ليغلق عند 2868.44 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 95.33 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 8806.04 نقطة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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