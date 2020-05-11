ارتفاع بورصة وول ستريت

نيويورك ـ رويترز:

صعدت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت بدعم من مكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية وقفزة في أسعار النفط وقيام عدد من الدول والولايات الأمريكية بتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في محاولة لإحياء اقتصاداتها.

وقلصت الأسهم مكاسبها بشكل حاد في أواخر الجلسة بعد أن أدلى نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ريتشارد كلاريدا بتعليقات متشائمة بشأن عمق الانكماش الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 133.33 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 23883.09 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 25.70 نقطة، أو 0.90 بالمئة، ليغلق عند 2868.44 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 95.33 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 8806.04 نقطة.