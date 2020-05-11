  • الإثنين , 11 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

قبيلة “أشباح الشياطين”.. الرجل يتزوج عشرة نساء

الصفحة الأخيرة
التعليقات على قبيلة “أشباح الشياطين”.. الرجل يتزوج عشرة نساء مغلقة
61 views

الصباح الجديد-وكالات:

قبيلة “الكورواي” إحدى أكثر القبائل غموضًا في آسيا، وتحديدًا في إندونيسيا، إذ تعتقد هذه القبيلة أنها الوحيدة في هذا العالم، ويقضي أفرادها حياتهم في السحر، ويلاعبون الجن، ولا يرتدون ملابس، ويعيشون فوق الأشجار، ويأكلون لحوم الحيوانات فقط.

ويصنف شعب الكورواي على أنه الأقرب إلى الحياة الحجرية، أو العصر الحجري المتبقي في العالم. إنهم يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي، ويعيشون في بيوتهم التي بنوها فوق جذوع الأشجار، ليرتفعوا بها عن سطح الأرض محتمين بارتفاعها من الغرباء؛ إذ إنهم يخشون أي غريب.

ووفقًا لمعتقداتهم، فإنهم يطلقون على أنفسهم “أشباح الشياطين”، كما يؤمنون بالتقاليد القديمة والأساطير والسحر، ويعتقدون أن أسلافهم الأموات يمكن أن يعودوا إلى الحياة في أي وقت، كما أن الرجل فيهم يتزوج مَن يشاء وقتما يشاء، وتصل زوجات الرجل الواحد إلى عشر نساء.

ويعد المصوِّر الإيطالي المغامر “جيانلوكا شيوديني” أول من صوَّر القبيلة وحياتها، ولفت إلى أن أول اتصال موثق للقبيلة بالعالم الخارجي مع مجموعة من العلماء حدث في مارس 1974. موضحًا أنه حتى ذلك الحين كان أفراد كورواي غير مدركين تمامًا ان هناك اناس اخرين غيرهم على وجه الأرض.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة