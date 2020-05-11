نوال الزغبي:2020 غير كل المعادلات

الصباح الجديد-وكالات:

اكدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي إنها تعودت التفاؤل في بدايات الأعوام، وكانت تنتظر الكثير من العام 2020 على المستوى الفني والاجتماعي.

وأضافت في اثناء مشاركتها في برنامج “نجوم في الحظر ” إنها كانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.

وتابعت نوال انها عادة تتفاءل في بداية كل عام لكنها لا ترى أي مكسب من الظروف الحالية سوى جلوسها مع عائلتها وقالت “شعرت اني مقيدة لا استطيع القيام بأي شيء في حياتي”.

وكشفت الزغبي عن سعادتها لأنها استطاعت أن تطل على جمهورها من خلال غنائها تتر مسلسل غادة عبد الرازق “سلطانة المعز”.

وعملت نوال على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن ما يزال هناك المزيد من العمل لإنجاز الألبوم لأنها انتهت من تسجيل اربع أغنياته منه فقط.

أما عن طقوسها في الحظر فقالت نوال، إنها تتابع تويتر للتعرف على أحدث الأخبار والاطلاع على الآراء. أوعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر قالت “الذهاب لدور العبادة من اجل الصلاة”.

واختتمت الزغبي حديثها بانه ليس من اللائق أن نفكر في حفلات وكيفية إقامتها في تلك الظروف، لان هناك ضحايا وموتى بسبب كورونا.