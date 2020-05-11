انتهى الفنان المصري أحمد فهمي من تسجيل أول أغنية راب في شوطه الغنائي، اذ يتواجد فهمي حاليا في بيروت وكتب كلمات الأغنية لنفسه وقام بتسجيلها ليقوم بطرحها في عيد الفطر المبارك تعويضا عن غيابه الغنائي خاصة وأنه مشغول بأكثر من مشروع فني درامي اضافة الى عدة برامج. ويواصل فهمي حاليا تصوير برنامجه الجديد سهرانين والذي يشارك من خلاله مع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وكان فهمي ضمن المصريين المتواجدين في بيروت قبل اغلاق المطارات، اذ لم يتمكن من الحضور لمصر ما جعله يستغل الفرصة في انجاز العديد من المشاريع الفنية وهو في لبنان.
أحمد فهمي
مايو 11th, 2020
التعليقات على أحمد فهمي مغلقة
27 views
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة