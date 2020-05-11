انتهى الفنان المصري ​أحمد فهمي​ من تسجيل أول أغنية راب في شوطه الغنائي، اذ يتواجد فهمي حاليا في بيروت وكتب كلمات الأغنية لنفسه وقام بتسجيلها ليقوم بطرحها في ​عيد الفطر المبارك​ تعويضا عن غيابه الغنائي خاصة وأنه مشغول بأكثر من مشروع فني درامي اضافة الى عدة برامج. ويواصل فهمي حاليا تصوير برنامجه الجديد سهرانين والذي يشارك من خلاله مع الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​، وكان فهمي ضمن المصريين المتواجدين في بيروت قبل اغلاق المطارات، اذ لم يتمكن من الحضور لمصر ما جعله يستغل الفرصة في انجاز العديد من المشاريع الفنية وهو في لبنان.