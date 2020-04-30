نتفليكس تلغى مسلسل إدريس إلبا Turn Up Charlie

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شبكة Netflixإلغاء المسلسل الكوميدي الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح في 15 اذار مارس الماضي، ومن بطولة إدريس إلبا.

وقالت الشبكة في بيان “لن يكون هناك موسم جديد لمسلسل Turn Up Charlie. نحن ممتنون بنحو خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذى حول شغفه كـ دى جى إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية”.

وركز المسلسل على تشارلي الفريد (Elba)، وهو DJ عازب، حصل على فرصة أخيرة للنجاح.

كما أعلنت نتفليكس، تأجيل إنتاج الموسم الثالث من مسلسل Sex Education، بسبب توقف أعمال التصوير حول العالم، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، حيث كان من المقرر بدء تصويره يوم الخميس المقبل، لكن تم تأجيله لمدة أسابيع أخرى، ويأمل العاملون على المسلسل أن يستأنفوا التصوير فيما بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “deadline”.