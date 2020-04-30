لادا تطرح رباعية دفع أنيقة بسعر منافس

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن وكلاء شركة لادا في موسكو عن بدء بيع الانموذج الجديد من سيارات XRAY Cross رباعية الدفع.

ويتميز انموذج Instinct الجديد من هذه السيارات بهيكل أنيق بطول اربعة أمتار و17 سنتيمترا، وبعرض 198 سم، وارتفاع 164 سم، مزود بعجلات بمقاس 17 إنشا أقراصها مصنوعة من الكروم المتين.

وإضافة للشكل المميز زودت السيارات بقمرة واسعة مزودة بمقاعد رياضية مخصصة لخمسة ركاب يمكن التحكم بها كهربائيا، وواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث، وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسلكية، ويمكنها التعامل مع مساعد ياندكس الصوتي.

وزودت XRAY أيضا بنظام للملاحة وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام مولتيميديا متطور، ونظام إلكتروني لتسخين المقاعد والمقود، ونظام لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية. وأنظمة أمان تعتمد على حساسات مسافة أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد الأجسام من الأمام والخلف.

وستطرح السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست مراحل، ونوعين من المحركات، محركات بسعة 1.8 ليتر وعزم 122 حصانا، ومحركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 113 حصانا.

كما زودت بنظام دفع أمامي، ونظام دفع خلفي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، أما أسعارها فتتراوح ما بين 13 و16 ألف دولار.