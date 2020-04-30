سلمى حايك تحتفل بعيد زواجها بثلاث لغات

الصباح الجديد – وكالات:

برغم الحجر المنزلي الذي تعيشه النجمة العالمية من أصول مكسيكية -لبنانية سلمى حايك ، إلا أنها لم تفوّت ذكرى زواجها من فرنسوا هنري بينولت وقررت الاحتفال بها على طريقتها الخاصة فشاركت متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بألبوم صور من أوقات سابقة جمعها بزوجها، وعلقت على الصور بثلاث لغاتٍ، الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، قالت من خلالها: “اليوم، وقبل 14 سنة التقيت برفيق روحي، بعد اختبار الوقت وحتى اختبار الحجر الصحي، أشعر بالسعادة لأنني وجدتك، وكلما اكتشفتك أكثر زاد حبي لك. ذكـرى سعيـدة يا حبيبـي”.

وبدت سلمى في الصور جميلة وجذابة كعادتها بينما كانت ترقص في جميع اللقطات مع زوجها وابنتها فالنتينا.

وتزوجت فرنسوا هنري بينولت، الرئيس التنفيذي لشركة Kering ورئيس Groupe Artémis، في عام 2009، ولديهما الابنة “فالنتينا بالوما” البالغة من العُمر 12 عامًا.

ومؤخرًا، قامت الممثلة العالمية بمُشاركةِ صورةٍ لها من دون مكياج عبر حسابها، أبرزت من خلالها جمالها الطّبيعي، وعلّقت عليها بالإسبانية “أتمنى لكم يوم أحدٍ جميل”.