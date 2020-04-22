5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن “زعيم داعش” الجديد

بعد تسريبات عن وجوده في البلاد

الصباح الجديد ـ وكالات:

بعدما تسربت معلومات تفيد بأن زعيم تنظيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية، مستغلاً انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي خليفة البغدادي.

وفي تغريدة عبر تويتر، جاء إعلان الخارجية بأن الإرهابي القرشي قد قام بجرائم كبيرة جداً، داعية من يعرف معلومات تودي إلى مكانه التواصل معها معلنة عن مبلغ 5 ملايين دولار، وكتبت: “إخواني اهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الداعشي حجي عبد الله جرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم، فتواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذا الإرهابي”.

يشار إلى أن معلومات كانت أفادت بأن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره، فقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، على وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.