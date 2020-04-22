وزير الصحة يتوقع الانتصار على كرونا خلال أسابيع

ربط تخفيف حظر التجوال بتراجع الإصابات

بغداد – الصباح الجديد:

توقع وزير الصحة والبيئة رئيس خلية الأزمة جعفر علاوي امس الاربعاء، الانتصار على فيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة، فيما ربط تخفبف إجراءات حظر التجوال بتراجع عدد الإصابات.

وقال علاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن “خلية الأزمة تراقب الواقع الصحي في العراق وفي حال حدث تغيير في عدد الإصابات ستضطر إلى تشديد الإجراءات”. وأضاف أن “اللجنة اتخذت إجراءات جيدة أثبتت نجاحها”، مؤكداً أن “الإصابات بكورنا في البلاد قليلة مقارنة بباقي الدول”. وتوقع علاوي “انحسار الفيروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة والذي من شأنه تخفيف القيود المتخذة في حظر التجوال”، لافتاً إلى أن “العراق سينتصر على كورونا في فصل الصيف”.

وكانت خلية الأزمة قد أكدت، أن “تخفيف الحظر جاء وفقاً لاعتبارات مهنية وعلمية”، مبينة أن “هذا لا يعني أنَّ الوضع مطمئن”.

وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي، إن “فيروس كورونا عالمي وخارطة انتشاره الوبائية أصبحت تشمل كل الكرة الأرضية ولا يوجد بلد في العالم لم يطله انتشار الفيروس”. وبين، إن “خلية الأزمة قررت تخفيف إجراءات الحظر لكنها غير مطمئنة تماماً ويجب أن لا نطمئن لسلوك هذا الفيروس، وبالنتيجة النهائية عندما تم تخفيف إجراءات الحظر كان القصد منه قضاء الحاجات الأساسية للمواطنين وتلبية بعض أمورهم الخاصة”.