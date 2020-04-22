نينوى تتصدر المحافظات العراقية في زراعة الحنطة

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم ، امس الأربعاء، أن الكميات المتوقع تسويقها لهذا العام من محصول الحنطة تفوق العام الماضي، مبينة أن نينوى تعد الأولى من حيث زراعة وتسويق الحنطة.

و قالت بسيم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “هناك امكانية مضاعفة لدى الفلاحين في نينوى على تسويق محصول الحنطة الذي يفوق العام الماضي”.

وأضافت، أن “العام الماضي شهد تسويق الحنطة الى محافظات الوسط والجنوب وربما يشهد العام الحالي تسويق الحنطة الموصلية أبعد من ذلك”، مبينا أن “هناك اهتماما كبيرا لدى زراعة نينوى في توفير الحنطة بكميات خلال السنة الحالية”.