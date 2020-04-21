علاج الإصابات الرياضية باستعمال الثلج

ثقافة رياضية

علياء علي العتبي*

لقد أثبتت التجارب العلمية والعملية أن استخدام الثلج في علاج الإصابات الرياضية له أثر كبير وفعال إذا استخدم في بداية تعرض اللاعب إلى الإصابة حيث أنه يساعد على التخلص من 50% من حجم الإصابة وذلك لما يتمتع به الثلج من خواص علاجية فعالة تقي من المضاعفات والآثار الجانبية التي تصاحب العضو المصاب بعد الإصابة.. يستخدم الثلج في :تخفيف الدورة الدموية وتضييق الشرايين، تخفيف الأورام والحد منها، إيقاف النزيف، تخفيف الألم وتخديره.

أما أهم الحالات التي يجب استخدام الثلج فيها هي: حالات النزيف، التمزقات العضلية، الأورام نتيجة التعرض لكدمة أو كسر، الخلع الذي يصيب المفاصل، الألتصاقات العضلية، الجروه الصغيرة غير العميقة.

طرق استخدام الثلج والماء البارد: أولاً: الكمادات الباردة : تغطس قطعة من القماش في الماء ثم توضع على المنطقة المراد علاجها وتكرر العملية لمدة عشرين دقيقة.

ثانيا: التدليك بالثلج : تؤخذ قطعة من الثلج ثم تعمل حركات دائرية أو ذهاباً وإياباً حول المنطقة المصابة وتستمر العملية عشرين دقيقة.

ثالثا: الأكياس الثلجية : توضع كمية من الثلج المجروش في كيس بلاستيكي على منطقة الإصابة لمدة عشرين دقيقة..

رابعا: المغاطس الباردة : تستخدم هذه الطريقة لعلاج الأطراف المصابة وذلك بوضع الطرف المصاب في الماء البارد المخلوط يالثلج لمدة خمس عشرة دقيقة..

خامسا: المغاطس المتبادلة : تستخدم هذه الطريقة خلال 48 ساعة الأولى للإصابة من أجل الوقاية من الترسبات الكلسية في المناطق المصابة وتكون على الشكل التالي ، بوضع الجزء المصاب في الماء الساخن لمدة 3 دقائق ثم في الماء البارد لمدة دقيقة واحدة وتكرر هذه العملية لمدة ربع ساعة وينهي المغطس في الماء الساخن.

سادسا: العلاج عن طريق البخاخ الأثيل كلورايد : وهو عبارة عن مخدر موضعي بارد سريع المفعول يستخدم خلال المباريات وهو عبارة عن إسعاف أولي ومضاد للالتهاب.

كيف تتخلص من الأوجاع باستخدام الثلج: أولاً: الثلج يساعد على التخلص من التهاب وتورم مكان الإصابة وبالتالي يتم التخلص من الوجع..

ثانيا: الثلج يسبب تنمل الأنسجة المصابة وبهذا يتم تخدير موضع الإصابة..

ثالثا: و يساعد على التقليل من قدرة الأعصاب في نقل الإحساس بالوجع وعليه يتم كسر دائرة الوجع.. رابعا: يساعد على تخفيض الميتابوليزم (Metabolism).