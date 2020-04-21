اتحاد الأثقال يرد على نظيره الدولي بشأن المنشطات

بغداد ـ طه الجنابي:

اكد السيد محمد مزعل رئيس الاتحاد العراقي لرفع الثقال ان الاتحاد ارسل كتابا الى لاتحاد الدولي بشأن قراره إيقاف كل مو العداء صفاء رشيد واحمد فاروق وسلوان جاسم على خلفية تناولهم مواد تدخل ضمن الممنوعات الدولية في بطولة غربي آسيا بالإمارات والفجر في طهران المؤهلات للأولمبياد المؤجلة الى عام ٢٠٢١ في اليابان بسبب جائحة كورونا والتي كان المقرر انطلاقها آب المقبل.

وذكر رئيس الاتحاد ان لاتحاد استمع الى رد الرباعين حول الموضوع والذين أكدوا عدم علمهم بانه تلك المواد ضمن الممنوعات مشيرا الى ان الاتحاد أجرى اكثر من اختبار للرباعين في مختبرات بألمانيا وجاءت إيجابية.

ويذكر ان موقف الرباعين صعب في ما سيكون عليه القرار النهائي لاتحاد الدولي والذي يشغل العراقي محمد حسن جلود الامانة العامة له .

وكان الاتحاد الدولي قد اعلن أنه قرر إيقاف ثلاثة رباعين من العراق بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات، بناء على توصيات لجنة مكافحة المنشطات التي بعثت تقارير عن الرباعين صفاء راشد وسلوان جاسم واحمد فاروق.وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين بالنظر لتعاطيهم مواد محفزة تقع ضمن خانة المواد المحظورة دولياً.