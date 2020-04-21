  • الثلاثاء , 21 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • اتحاد الأثقال يرد على نظيره الدولي بشأن المنشطات

اتحاد الأثقال يرد على نظيره الدولي بشأن المنشطات

آخر الأخبار, رياضة
التعليقات على اتحاد الأثقال يرد على نظيره الدولي بشأن المنشطات مغلقة
13 views

بغداد ـ طه الجنابي:
اكد السيد محمد مزعل رئيس الاتحاد العراقي لرفع الثقال ان الاتحاد ارسل كتابا الى لاتحاد الدولي بشأن قراره إيقاف كل مو العداء صفاء رشيد واحمد فاروق وسلوان جاسم على خلفية تناولهم مواد تدخل ضمن الممنوعات الدولية في بطولة غربي آسيا بالإمارات والفجر في طهران المؤهلات للأولمبياد المؤجلة الى عام ٢٠٢١ في اليابان بسبب جائحة كورونا والتي كان المقرر انطلاقها آب المقبل.
وذكر رئيس الاتحاد ان لاتحاد استمع الى رد الرباعين حول الموضوع والذين أكدوا عدم علمهم بانه تلك المواد ضمن الممنوعات مشيرا الى ان الاتحاد أجرى اكثر من اختبار للرباعين في مختبرات بألمانيا وجاءت إيجابية.
ويذكر ان موقف الرباعين صعب في ما سيكون عليه القرار النهائي لاتحاد الدولي والذي يشغل العراقي محمد حسن جلود الامانة العامة له .
وكان الاتحاد الدولي قد اعلن أنه قرر إيقاف ثلاثة رباعين من العراق بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات، بناء على توصيات لجنة مكافحة المنشطات التي بعثت تقارير عن الرباعين صفاء راشد وسلوان جاسم واحمد فاروق.وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين بالنظر لتعاطيهم مواد محفزة تقع ضمن خانة المواد المحظورة دولياً.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة