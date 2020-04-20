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بيارق الخير أول كتلة تعلن عدم تصويتها على حكومة الكاظمي

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بغداد- الصباح الجديد :

أعلن رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الاثنين، عن عدم تصويت كتلته على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتكون بذلك أول كتلة تعلن رسميا عدم تصويتها على الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال الخالدي في تصريحات متلفزة  إن “كتلة بيارق الخير لن تصوت لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”.

وأضاف الخالدي، أن “قيادات القوى السنية تتصارع على المناصب وجمهورهم بدون ارض”.

ويذكر أن النائب محمد الخالدي كان متبنيا لترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قبل ان يعتذر عن الاستمرار بسبب فشله في الحصول على التأييد الكافي لتمرير حكومته.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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