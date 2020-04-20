الحداد: كردستان يجب ان تتحمل جزءا من التداعيات الاقتصادية

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، امس الاثنين، أن الوفد الكردي الذي وصل بغداد امس سيبحث مع الحكومة المركزية قضايا تخفيض انتاج النفط والملفات المالية والاقتصادية، مؤكدا ان التداعيات التي خلفتها تلك الأزمات يجب ان يتحمل جزء منها الإقليم.

وقال الحداد في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشكل خاص، ودول العالم عامة، بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا تتطلب ان يكون التنسيق والتعاون والحوار بين حكومة المركز والإقليم مستمراً، وهو مهم جداً في هذه المرحلة للتوافق على النقاط المهمة بين الطرفين، لاسيما ان اقليم كردستان هو جزء من العراق”

وأضاف، أن “وفد الإقليم الذي وصل الى بغداد اليوم سيناقش ملفات الطاقة والقضايا المالية والاقتصادية وتخفيض انتاج النفط تماشياً مع قرارات منظمة أوبك”، متوقعا “نجاح هذه المفاوضات كونها تصب في مصلحة الشعب العراقي ككل واقليم كردستان خاصة”.

وبين ان “التداعيات التي خلفتها تلك الأزمات يجب ان يتحمل جزء منها الإقليم، لذلك فان المفاوضات هدفها التعاون للتقليل من اثار تلك الأزمة وتحسين وضع البلاد المالي والاقتصادي في ظل تفشي جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط”

وأشار الحداد إلى ان “الوفد برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم وعضوية وزيري التخطيط والإقليم للشؤون الاتحادية ورئيس ديوان رئاسة الحكومة ورئيس الدائرة القانونية في مجلس وزراء الإقليم”.