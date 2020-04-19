خواكين فينيكس يطالب بإطلاق سراح المسنين من السجن

الصباح الجديد-متابعة:

طالب الفنان خواكين فينيكس بإطلاق سراح السجناء لحمايتهم من الاصابة فيروس كورونا، وجاءت مناشدة الممثل الشهير خواكين فينيكس ضمن حملة “أطلقوا سراح المسنين في السجن”.

و الفنان الممثل الهوليوودي خواكين فينيكس ليس الوحيد الذي يطالب بإخراج السجناء، لكنه الوحيد الذي رفع صوته عالياً بفضاءات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام، وهناك من طالب بتوفير الكمامات والمعقمات لهم.

وقال فينيكس الفائز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلمه الأخير “الجوكر”: “لا أحد يستحق أن يموت في السجن بسبب كورونا”. وناشد حاكم نيويورك أندرو كومو بالإفراج عن السجناء، بعد أن فقدت السلطات في الولايات المتحدة السيطرة على الفيروس بإصابة 600 ألف أميركي، معظمها في نيويورك، ووفاة أكثر من 22 ألفاً.

وقام حاكم نيويورك مؤخراً بفرض حظر التجول في جميع أرجاء المدينة بعد احتلالها المركز الأول بعدد الإصابات في الولايات المتحدة.