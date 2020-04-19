  • الأحد , 19 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جوزيف عطية

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أعلن الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي انتهائه من تسجيل أغنيتين خاصتين بشهر ​رمضان​ ولم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المسلسل الذي سيشارك فيه.

وسبق أن شوق ​جوزيف عطية​ المتابعين لعمله الجديد الذي سيصدره في رمضان بقوله: “بشوفكن برمضان 2020”. وتفاعل المتابعون مع اعلان عطية هذا بشكل كبير متسائلين عن هوية المسلسل الذي سيطل من خلاله عليهم، حيث اشار البعض الى انها قد تكون اغنية جديدة خاصة به، فيما اشار البعض الاخر الى انها قد تكون اغنية خاصة بشارة مسلسل رمضاني. جوزيف عطية عرف بالوسط الفني بعد فوزه بلقب ستار اكاديمي في احد مواسمه.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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