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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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“نتفليكس” تعرض أفلاما تعليمية مجانا على “يوتيوب”

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الصباح الجديد-وكالات:

قالت شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت إنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا على قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها ما ألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل، ودفع المدارس والجامعات لاختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وقرار عرض محتوى مجاني على “يوتيوب” استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشركة “نتفليكس” التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

ومع زيادة نسب استعمال الانترنت في ظل كورونا، تواجه “نتفليكس” منافسة كبيرة من أبل “تي.في بلس”، و”ديزني بلس”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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