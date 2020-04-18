المالية والنقد الدولي يبحثان تنظيم أولويات الانفاق العام العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة العراق في ترتيب اولويات الانفاق العام في ظل انخفاض اسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي وزير المالية فؤاد حسين في بيان صحافي، ان “الاخير اجتمع ومن خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، مع جهاد ازعور رئيس قسم الشرق الاوسط ووسط اسيا في صندوق النقد الدولي في واشنطن والوفد المرافق له، وحضر الاجتماع من الجانب العراقي صلاح الدين الحديثي مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية وسالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء”.

واضاف، ان “في بداية الاجتماع أوضح فؤاد حسين ابرز التحديات التي يواجهها العراق في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا و انخفاض اسعار النفط والإجتماع الأخير لمنظمة اوبك مع الدول النفطية خارج ألمنظمة والمسمى (أوبك+)، إذ تم أتخاذ قرار بتخفيض تصدير نحو عشرة ملايين برميل يومياً الى الأسواق العالمية.

وقبول العراق بتخفيض أكثر من مليون برميل يومياً من انتاجه، اثر على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وبشأن وضع السوق وتوفر المواد الغذائية، أكد وزير المالية، على”وفرة السلع الزراعية والمنتوجات الحيوانية في السوق العراقية وهذا يعود الى القرارات التي أتخذت في إجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد إذ تم دعم وزارة الزراعة لحماية المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية مما أدى الى تواجد خزين وغطاء غذائي للسوق المحلية، ما يعد إيجابيا في ظل الظروف الحالية وعدم تأثر اسعار السوق المحلية بسبب غلق المنافذ الحدودية وتوقف التبادل التجاري مع الدول الاخرى بسبب أنتشار مرض الكورونا”.

واشار حسين الى”التطور الحاصل في القطاع الزراعي”، مؤكداً على ان”الحكومة الحالية تلعب دوراً في ايجاد الحلول الممكنة لعبور وتلافي الازمة الحالية في ظل مكافحة جائحة فايروس كورونا والازمة المالية”.

من جانبه اوضح جهاد، “استعداد الصندوق لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من اجل وضع خطة مالية وترتيب اولويات الانفاق العام، وابدى بامكانية استفادة العراق من التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق لدول الاعضاء”.

وأكد وفد الصندوق أنه”من المهم الاستمرار في التعامل والتواصل مع المنظمات المالية الدولية إذ أن “الصندوق”، على إستعداد للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق في المجالات الصحية والمالية”.