“الزراعة” تعتزم تصدير نصف مليون طن من الشعير

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي عن عزم الوزارة تصدير نحو 500 الف طن من الشعير خلال الموسم الحالي، مبينا ان تصدير المنتجات الزراعية يدعم الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية.

وقال القيسي في تصريح صحافي، إن “وزارة الزراعة اصدرت رخصة تصدير لبيع نحو 500 الف طن من الشعير الفائض عن السوق المحلية”.

وأضاف، أن “انتاج محصول الشعير لهذا العام سيتجاوز الـ اربعة مليون طن وهو يكفي لسد الحاجة ويبقى منه فائضا بنحو 500 الف طن يجري تصديره لدول مجاورة”.

وأوضح القيسي، أن “تصدير المنتجات الزراعية سياسة جديدة سيتبعها العراق خلال المرحلة المقبلة لسد نقص اسعار النفط ولتخفيض الاعتماد على الميزانية الريعية من بيع النفط “.

في السياق، أعلنت وزارة الزراعة اكمال اجراءاتها المتبعة للبدء بحصاد اكثر من ١٣ مليون دونم من محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي الحالي ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة، إنها “استنفرت كوادرها وخبراءها وآلياتها العاملة في المحافظات كافة لاستكمال الاستعدادات للبدء بحصاد محصولي الحنطة والشعير وبحدود ٩ مليون دونم من محصول الحنطة و ٤ مليون دونم من محصول الشعير من خلال القيام بتوفير الآليات والمستلزمات الضرورية لإنجاح عملية الحصاد وضمان سير الخطة الموضوعة للموسم الزراعي الحالي بصورة صحيحة”.

وأضاف البيان: “تعد المساحات المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير هذا العام هي الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة إذ من المتوقع ان تسجل أرقامًا كبيرة في معدلات الإنتاج تنفيذا لخطة الوزارة التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الستراتيجية كما ونوعا وتطوير القطاع الزراعي في العراق ودعم الفلاحين والمزارعين”.

وتابع، أن “هذه العملية تأتي استكمالاً للسياسة التي اتبعتها الوزارة في زيادة غلة الدونم وتحقيق الإنتاج الوفير من محاصيل الخضروات والحبوب وبذور الرتب العليا فضلًا عن بيض المائدة والدواجن والأسماك والتمور وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها بغية توفير الأمن الغذائي للمواطن ودعما للاقتصاد الوطني”.