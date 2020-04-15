  • الأربعاء , 15 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أدنى مستوى الليرة اللبنانية أمام الدولار

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد ـ وكالات:

سجل سعر الدولار الأميركي في لبنان، الثلاثاء، 3050 ليرة، للمرة الأولى في السوق الموازية، في البلد الذي يعاني أزمة مالية محت نصف قيمة العملة المحلية.

وأصبحت السوق غير الرسمية مصدرا رئيسيا للحصول على العملة الصعبة لمعظم الناس، منذ اندلاع احتجاجات في لبنان قبل حوالي ستة أشهر، لتبتعد العملة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 الساري منذ عقدين.

وقال مكتبان للصرافة، إن الدولار جرى تداوله الثلاثاء عند 3050 ليرة، مشيرين إلى أن هذا يحدث للمرة الأولى، ارتفاعا من 2980 ليرة، الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبهذا فإن السعر وصل إلى “مستوى قياسي جديد”، يتخطى حاجز 3 آلاف ليرة عند بعض المتعاملين. وقال مستوردان إن أسعارا أعلى من 3 آلاف ليرة، عرضت عليهما للمرة الأولى.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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