المالية النيابية: الاستعانة باحتياطي المركزي لتأمين رواتب الموظفين في 2020

الحكومة تعتزم تخصيصها من دون “اضافات”

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، استعانة الجهاز المالي الحكومي باحتياطي البنك المركزي العراقي لتأمين رواتب موظفي الدولة الى نهاية العام الحالي 2020.

وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا ان “تامين رواتب موظفي الدولة الى نهاية العام الجاري على وفق تدني اسعار النفط ومن دون قروض امر بغاية الصعوبة تواجهه الحكومة الحالية او الانتقالية التي ستشكل”.

واضاف: “سيجري الاعتماد على احتياطي البنك المركزي العراقي لتامين الرواتب لغاية كانون الاول 2020″، مشيرا الى ان “الاعتماد سيكون على وفق ضوابط تحدد من قبل مجلس الوزراء من بينها تامين الرواتب فقط من دون اي مخصصات اضافية او مشاريع او اموال صرف اخرى للوزارات”.

على الصعيد ذاته، كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، أمس ايضاً، عن إمكانية الحكومة الاتحادية بتأمين رواتب الموظفين للشهر نيسان الجاري وأيار المقبل بشكل كامل بعد اجتماع أوبك الأخير.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي، إن “الحكومة قادرة على تأمين رواتب جميع الموظفين بما فيهم العقود والأجر اليومي للشهر نيسان الجاري وأيار المقبل بعد اجتماع أوبك والنتائج التي خرج بها”.

ولفتت إلى إن “الحكومة قد تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر حزيران المقبل في حال استمرت أسعار النفط العالمية بالهبوط والانهيار”.

وأضافت أن “الحكومة تبحث عن بدائل لتأمين رواتب الموظفين وقد تلجأ للاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والأهلية”، مبينة انه “لا توجد نية لدى الحكومة في الوقت الحالي بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد الأزمة المالية الحالية”.

من جانبها قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ان رواتب ٣ ألاف من موظفي العقود والأجر اليومي في محافظة النجف توقفت، مطالبة وزارة المالية بإطلاق سلف لتأمين رواتب الموظفين.

وأكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الحكومة ستكون غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين لشهر أيار المقبل في ظل هبوط أسعار النفط، في حين بين أن تخفيض إنتاج النفط لعشرة ملايين برميل لن تحقق ارتفاع الأسعار كون الطلب يعاني من انخفاض شديد.

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابقة أمين بكر، أمس الثلاثاء، ان قبول العراق باتفاق منظمة أوبك كان صدمة لكل العراقيين.

وقال بكر في تصريح متلفز، ان “العراق ثاني اكبر مصدر للنفط ومن المفترض عدم الموافقة على الاتفاق الأخير بين السعودية وروسيا”.

وأضاف: “يجب على دول أوبك عدم تخفيض انتاج العراق بسبب الظروف التي مر بها”.

وأشار بكر إلى ان “العراق سيعاني من عجز كبير في رواتب الموظفين بسبب الاتفاق الأخير مع اوبك”.