فعاليات للاستفادة من الحجر المنزلي

الصباح الجديد-وكالات:

نشرت شبكة سي إن إن الأميركية بعض الأفكار لقضاء أوقات الحجر الصحي المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بالنسبة للشباب كي لا يشعروا بالملل.

من الافكار التي طرحتها، زيارة المتاحف حول العالم من دون أن تغادر منزلك عن طريق الهواتف الذكية وخاصية Google arts & culture التي تمكنك من التجول خلالها عبر مجموعة من المتاحف الدولية في باريس وحتى نيودلهي.

ومحبو الطعام لديهم وقت كافٍ لطهو ما يفضلون من المأكولات الشهية، في إطار تقليل شراء الأطعمة سريعة التحضير.

تعلم تمارين التأمل فهي ستساعدك على الاسترخاء والحصول على وقت كافٍ من النوم، ما يعمل على تعزيز جهاز المناعة.

يمكن أن تكون القراءة هذه الأيام أداة فعالة جداً لكسر الملل وتغيير الروتين اليومي أثناء فترة الحجر، فقراءة الروايات الجديدة بحسب خبراء، قادرة على أن تجعلك تنسى واقعاً ربما يكون مزعجاً.

من الممكن أن تكون الموسيقى اختياراً مثالياً لتمضية هذه الفترة، لذلك فإن الحرص على سماع أنغامها يومياً خلال الحجر أمر مفيد تماماً؛ لأنها تريح الأعصاب وتساعد على تنقية الذهن.

لا تستسلم للاكتئاب وتجعله يسيطر عليك، حاول أن تسعد نفسك بوسائل مختلفة فربما سيتغير الروتين اليومي لحياتنا بعض الشيء، لكننا سنتجاوز هذه الفترة العصيبة سوياً.