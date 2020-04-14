  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

نرمين الفقي: المنتجون ضيعوا عمري

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الصباح الجديد-وكالات:

نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو مؤثرا، عبرت فيه عن استيائها من التعامل معها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص من قبل المنتجين.

وقالت الفقي، إنها الآن “تقبل بأعمال وأدوار مقابل أجر يقل عما كانت تتقاضاه من عشر سنوات”.

وأضافت: “المنتجون ضيعوا عشر سنين من عمري بانتظار الدور الجيد، لذلك غيّرت من شروطي فيما يخص طبيعة الاعمال، ونوّعت في (جبل الحلال، وأبو العروسة)، إلى اخر عمل قدمته في مسلسل (نصيبي وقسمتك)، وكل واحد فيهم حصد نجاحا كبيرا ونال اعجاب الجمهور والنقاد.

وتابعت: “أمي كانت تنصحني بعدم الاكتراث بالجانب المادي، والاهتمام بالعمل الفني لكي يظل المشاهد يتذكرني… لكن للأسف الآن لا المادة ولا الدور، أنا حاليا أعمل بأقل من أجري الذي كنت أتقاضاه منذ عشر سنين”.

ونفت نرمين الفقي منذ عدة أيام، شائعة خطبتها من أحد الأشخاص وقالت: “الكلام هذا عار عن الصحة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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