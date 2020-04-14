  • الثلاثاء , 14 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“شارع شيكاغو” يخرج من السباق الرمضاني

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الصباح الجديد-متابعة:

كان من المقرر اتمام تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل “شارع شيكاغو” ليدخل في منافسة الدراما الرمضانية، لكن بعد حلول شهر رمضان حيث لم يتبق الا عشرة ايام، فقدتقرر تأجيل عرضه الى اشعار اخر، خاصة أن المخرج لم يصور سابقاً سوى 15 حلقة فقط، يحتاج لأكثر من شهر للتصوير.

ويعد هذا العمل الثالث الذي يخرج من السباق الرمضاني بشكل رسمي بعد مسلسل “بعد عدة سنوات” و”بورتريه” بسبب فيروس كورونا، بينما ننتظر مصير عملين هما “سوق الحرير” و”مقابلة مع السيد آدم”، إضافة إلى أن الجزء الحادي عشر من “باب الحارة” الذي تأجل تصويره للسبب نفسه، علماً أنه بكل الأحوال لم يكن مقرراً للعرض خلال رمضان المقبل.

يشار إلى أن “شارع شيكاغو” من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة سلاف فواخرجي وأمل عرفة وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ومهيار خضور وآخرون.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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