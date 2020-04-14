“شارع شيكاغو” يخرج من السباق الرمضاني

الصباح الجديد-متابعة:

كان من المقرر اتمام تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل “شارع شيكاغو” ليدخل في منافسة الدراما الرمضانية، لكن بعد حلول شهر رمضان حيث لم يتبق الا عشرة ايام، فقدتقرر تأجيل عرضه الى اشعار اخر، خاصة أن المخرج لم يصور سابقاً سوى 15 حلقة فقط، يحتاج لأكثر من شهر للتصوير.

ويعد هذا العمل الثالث الذي يخرج من السباق الرمضاني بشكل رسمي بعد مسلسل “بعد عدة سنوات” و”بورتريه” بسبب فيروس كورونا، بينما ننتظر مصير عملين هما “سوق الحرير” و”مقابلة مع السيد آدم”، إضافة إلى أن الجزء الحادي عشر من “باب الحارة” الذي تأجل تصويره للسبب نفسه، علماً أنه بكل الأحوال لم يكن مقرراً للعرض خلال رمضان المقبل.

يشار إلى أن “شارع شيكاغو” من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة سلاف فواخرجي وأمل عرفة وعباس النوري وشكران مرتجى ونظلي الرواس ومهيار خضور وآخرون.