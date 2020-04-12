  • الأحد , 12 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كارول سماحة

الصفحة الأخيرة
التعليقات على كارول سماحة مغلقة
12 views

اشارت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ انها لم تشعر بالغربة في اثناء وجودها في مصر، مضيفة انها تمارس ديانتها بحرية ولم تشعر بأنها مختلفة عن زوجها. وكتبت كارول على صفحتها الخاصة: ” سبع سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين، على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا في كلّ مرّة نصل بالديانتين إلى نفس الروحانيات”. الجدير ذكره ان كارول حققت نجاحاً بعد ان أصدرت مؤخرا اغنيتها وصورتها مع المخرج جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس وهي بعنوان “مش هعيش”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة